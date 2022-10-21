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بوقماز: تسكين الشواغر في «الكهرباء» و«الأشغال»

علي الفرحان
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الجمعة 21 أكتوبر 2022

التقت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حيث استعرضت معهم خطة وزارة الكهرباء الاستراتيجية ونسب إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها. وتعكف بوقماز خلال الفترة الحالية على اعطاء ملف تسكين المناصب القيادية في وزارتي الكهرباء والأشغال أولوية خاصة وان هذا الملف له اهمية قصوى بسبب كثرة الشواغر التي لم تسكن منذ سنوات، فيما ستعقد اجتماعات مطولة مع مسؤولي القطاعات في الوزارتين للاطلاع على سير الأعمال والمشاريع في تلك القطاعات الفنية والادارية والتي أعدت تقارير مفصلة في شأن المشاريع والمناقصات المطروحة والأخرى المزمع طرحها، تمهيداً لعرضها على الوزيرة خلال الاجتماعات القادمة.


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