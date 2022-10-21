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ترأس الاجتماع الأول لقيادات البلدية موجهاً بتسريع وتيرة الأعمال وإزالة العراقيل

المعجل: افتحوا الأبواب للمواطنين

فايز الزعل
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الجمعة 21 أكتوبر 2022

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل على ضرورة المضي قدما في إنجازات البلدية وإزالة العراقيل كافة التي تواجه مسؤولي البلدية في تسريع وتيرة الأعمال.
وشدد المعجل خلال لقاء التعارف الذي عقده بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي و نواب المدير العام لشؤون القطاعات المختلفة وعدد من مسؤولي البلدية،على أهمية العمل وتطبيق سياسة الباب المفتوح وتسهيل استقبال المواطنين و تسلم احتياجاتهم، مع ضرورة تكثيف الجهود في أعمال النظافة وكذلك إزالة المخالفات والتجاوزات.
وطلب من مسؤولي البلدية تفاصيل لبعض المشاريع التي تشرف عليها البلدية، فضلا عن عرض مرئي لبعض القطاعات والدراسات التي تم تقديمها بشأن الرؤية الجديدة لقانون البلدية وتغيير الهيكل الإداري.
كما أستمع المعجل إلى بعض الملاحظات والتعديلات التي تم تقديمها إلى هيئة الفتوى والتشريع من قبل الإدارة القانونية والمكتب الفني التي لا تزال تحت الدراسة بشأن قانون البلدية وقانون العزاب.


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