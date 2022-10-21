«ميزانية البلدية» و«لائحة تفكيك المباني» على طاولة البلدي الإثنين المقبل

وطن النهار

يبحث المجلس البلدي في انعقاده يوم الإثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022 ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، كما يبحث مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023-2024.

وسيناقش المجلس المواضيع التي تبقت على جدول أعماله من الجلسة الماضية، منها طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان، وطلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها،بنقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله لصالحها.

كما سيطلع المجلس على رد الجهاز التنفيذي حول السؤال المتعلق بشأن النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها، وحول تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخالدية، وطلب وزارة الصحة نقل ملكية أصول مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من البلدية إلى الهيئة العامة للغذا والتغذية في منطقة الشويخ الصناعية الأولى.

وسينظر المجلس في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء منها ما قدمة العضو عبدالله الهذال بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة إجتماعية والثاني بشأن طلب ممشى وطريق للدراجات الهوائية في مدينة جابر الأحمد السكنية، واتقراحي العضو ناصر الكفيف حول إضافة نشاط بنشر وكهرباء في منطقة أسواق القرين، والثاني بشأن توسعة مدخل منطقة أبو حليفة من طريق عبدالعزيز بن عبد الرحمن، والإقتراح المقدم من العضو م. شرفة الشلفان بشأن إعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع مواد البناء المستخرجة والسوق المحلي، واقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض للغرض الخدمي.

