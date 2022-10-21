«المخترعين»: فخورون بالمبتكرين الكويتيين

وطن النهار

أعربت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن اعتزازها وفخرها بما حققه المخترعون والمبتكرون الكويتيون من انجازات وحصولهم على براءات اختراع دولية وحصد مراكز متقدمة في المسابقات والمعارض الدولية. وقال أمين الصندوق في الجمعية شيخة القطان، في تصريح ان تزايد أعداد براءات الاختراع الدولية المسجلة باسم كويتيين وكويتيات دليل على أن العقول الكويتية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر، لافتة الى أن الاختراعات والابتكارات الكويتية غطت مختلف المجالات الطبية والبيئية والصحية والصناعية والتكنولوجية، مؤكدة أن نشر ثقافة الابداع في المجتمع يشكل أولوية لمجلس ادارة الجمعية الجديد. وأشارت القطان الى أن الجمعية بصدد عقد لقاءات وورش عمل ومنتديات لتعريف المجتمع والمؤسسات المعنية بالابتكارات الكويتية، اضافة الى التعريف بآليات وخطوات الابتكار، مؤكدة أن الخطط المستقبلية للجمعية ستتضمن تمكين وتطوير الافكار وتحويلها الى مشاريع مستقبلية، فضلا عن تبني المواهب الواعدة ودعمها. وشددت على أن الجمعية لن تألو جهدا في إشراك جميع الفئات في خطة الابتكار من خلال تقديم المشورة والأدوات العلمية والمعرفية بطرق بسيطة ومبتكرة، داعية المؤسسات الحكومية والخاصة الى الاستفادة من خبرات المبتكرين والمخترعين الكويتيين، لا سيما وأن الاختراعات الكويتية اثبتت حضورها اقليميا ودوليا.