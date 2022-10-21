«AUM» تحتل المركز الأول محلياً وتتقدم إلى 26 عربياً

وطن النهار

أصدرت Quacquarelli Symonds) QS) تصنيفها السنوي الخاص بجامعات العالم العربي لعام 2023، الذي أُعْلِنَ عنه بتاريخ 19 من شهر

أكتوبر الحالي وذلك خلال الملتقى العربي السنوي QS Arab Forum الذي عقد في دبي - الإمارات العربية المتَّحدة، والذي حضره عدد كبير من رؤساء وإداريين من الجامعات العربية كافة.

وعلى غرار التصنيف العالمي للجامعات والذي يصدر في شهر يونيو من كل عام شاملاً أكثر من 1500 جامعة حول العالم، يعتبر التصنيف السنوي الخاص بجامعات العالم العربي ملحقاً مهمّاً يُعنى بجامعات العالم العربي حصراً، وذلك بهدف تسليط الضوء على أفضل الجامعات في هذه المنطقة.

أفضل 50 جامعة في العالم العربي

شمل إصدار QS لسنة 2023، 199 جامعة من الـ 18 دولة عربية. وفي لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي، حافظت جامعة الملك عبد العزيز على مركز الصدارة، وجامعة قطر في المرتبة الثانية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الثالثة.

AUM في المرتبة الاولى في الكويت

على الصعيد المحلي، حلَّت جامعة AUM في المرتبة الأولى؛ وأحرزت تقدماً ملحوظاً من المرتبة 34 في عام 2022 إلى المرتبة 26 في عام 2023 (كما يظهر في الرسم البياني 1 بحسب موقعQS ). ويُظهر التصنيف جامعة الكويت في المرتبة الـ 30 عربيًا، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 47 عربيًا، أما على صعيد الجامعات الخليجية حصرا فتحتل AUM المرتبة الـ 16.

تمثيل الدول في لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي

وفيما يخصّ تمثيل الدول في لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

السعودية (9 جامعات في طليعتها جامعة الملك عبد العزيز)

الإمارات العربية المتحدة (10 جامعات في طليعتها جامعة الامارات العربية المتحدة)

لبنان (9 جامعات في طليعتها الجامعة الأميركية في بيروت)

مصر (6 جامعات في طليعتها الجامعة الأميركية في القاهرة)

الأردن (6 جامعات في طليعتها جامعة الأردن)

الكويت (3 جامعات في طليعتها جامعة الشرق الأوسط الأمريكية -AUM ).

البحرين (3 جامعات في طليعتها جامعة العلوم التطبيقية)

وقد تمثّلت كل من الدول التالية بجامعة واحدة فقط: قطر (جامعة قطر)، العراق (جامعة بغداد)، وسلطنة عمان (جامعة السلطان قابوس)، تونس (جامعة تونس).

مقارنة بين تصنيفRegion QS Arab لجامعات العالم العربي و تصنيف QS World العالمي

تصدر QS تصنيفين رئيسيين كل عام، هما: (1) التصنيف العالمي للجامعاتQS World University Rankings والذي يصدر في شهر يونيو، و (2) تصنيف اقليمي يعنى بالجامعات بحسب وجودها الجيوغرافي في اقاليم مختلفة ((Latin America, Asia, Arab Region…. ومن أهم هذه التصنيفات الاقليمية، تصنيف جامعات العالم العربي QS Arab Region Rankings الذي يصدر في اكتوبر من كل عام.

