«AUM» تحتل المركز الأول محلياً وتتقدم إلى 26 عربياً

الأولى

أصدرت «Quacquarelli Symonds» «QS» تصنيفها السنوي الخاص بجامعات العالم العربي لعام 2023، وذلك خلال الملتقى العربي السنوي QS Arab Forum الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتَّحدة، والذي حضره عدد كبير من رؤساء وإداريين من الجامعات العربية كافة.

وعلى الصعيد المحلي، حلَّت جامعة «AUM» في المرتبة الأولى؛ وأحرزت تقدماً ملحوظاً من المرتبة 34 في عام 2022 إلى المرتبة 26 في عام 2023 (كما يظهر في الرسم البياني 1 بحسب موقع QS). ويُظهر التصنيف جامعة الكويت في المرتبة الـ 30 عربيًا، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 47 عربيًا، أما على صعيد الجامعات الخليجية حصرا فتحتل AUM المرتبة الـ 16.

وعلى غرار التصنيف العالمي للجامعات والذي يصدر في شهر يونيو من كل عام شاملاً أكثر من 1500 جامعة حول العالم، يعتبر التصنيف السنوي الخاص بجامعات العالم العربي ملحقاً مهمّاً يُعنى بجامعات العالم العربي حصراً، وذلك بهدف تسليط الضوء على أفضل الجامعات في هذه المنطقة.

وشمل إصدار QS لسنة 2023، 199 جامعة من الـ 18 دولة عربية، ففي لائحة أفضل 50 جامعة في العالم العربي، حافظت جامعة الملك عبد العزيز على مركز الصدارة، وجامعة قطر في المرتبة الثانية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الثالثة.