اقتراح بزيادة رواتب المتقاعدين لأكثر من 1500 دينار

الأولى

طالب النائب فيصل الكندري بزيادة رواتب المتقاعدين، وإنشاء مدينتين طبية وتعليمية في منطقة صباح الأحمد الجنوبية.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «تقدمت بثلاثة اقتراحات الأول يخص شريحة المتقاعدين، لزيادة الرواتب خصوصا مع زيادة المصروفات على المتقاعد فهو مسؤول عن أسرة كاملة»، مبينا أن المقترح تضمن «زيادة راتب المتقاعدين على ألا يقل عن 1500 دينار وإلزام مؤسسة التأمينات بتسوية المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات، بحيث تراجع كل 3 سنوات لمواكبة التضخم العالمي وأسعار السلع وتنظر في زيادة معاشات المتقاعدين».