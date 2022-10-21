الكمَّام.. يعود من «بوابة الصحة»

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جاء استقبال وزير الصحة د. أحمد العوضي للمهنئين بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية منسجما مع ما ذهب اليه بيان صادر من وزارة الصحة يدعو الى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية بشأن سبل الوقاية الخاصة بموسم الأمراض الفيروسية وما يصاحبها من زيادة ظهور بعض الأعراض التنفسية، حيث التزم الوزير والوكلاء والمهنئون بارتداء الكمامات.

وكانت وزارة الصحة أكدت أهمية اتباع الإرشادات الصحية للوقاية الخاصة بموسم الأمراض الفيروسية حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن هناك زيادة في ظهور الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي وتسجيل بعض الزيادة في حالات المراجعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية وأقسام الطوارئ في المستشفيات. وأوضح السند أن معظم الحالات لم تستدع الدخول إلى المستشفى وليست هناك زيادة في حدتها أو خطورتها وهي حتى الآن ضمن المعدلات السنوية المتوقعة كما أن زيادة الحالات لم تشكل تأثيرا ملحوظا حتى الآن على الخدمات الصحية في المؤسسات العلاجية للوزارة من ناحية عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أو الأجنحة أو وحدات العناية المركزة.

وأكد ضرورة الحرص على اتباع الإرشادات الصحية الخاصة بسبل الوقاية والحد من انتقال العدوى، لافتا الى ان ذلك يشمل مداومة غسل وتطهير اليدين وتغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض ومداومة تنظيف الأسطح.

كما أصدرت الوزارة بيانا آخرا أكدت فيه التزامها التام بالتدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة مرض (الكوليرا) والتعامل مع أي حالة مصابة سواء من لبنان أو غيرها من البلدان.

وقال مدير إدارة منع العدوى والتعقيم بالوزارة د. أحمد المطوع إن الكويت تتمتع ببنية تحتية من شبكات المياه والصرف الصحي تعمل بكفاءة عالية تمنع تفشي المرض في البلاد.

وبيّن أن فرص انتقال عدوى (الكوليرا) إلى البلاد ضئيلة جدا عكس الفيروسات التي تنتقل عن طريق التنفس كالأمراض الموسمية الشتوية.

ودعا المطوع المواطنين الراغبين للسفر إلى دول لديها أمراض معدية الى الحرص على شرب المياه المعبأة للتأكد من نظافتها وعدم تناول الأطعمة غير المأمونة وتناول الاغذية التي تم طهيها جيدا وتقدم حارة والحرص كذلك على تجنب مخالطة المصابين أو من تظهر عليهم اعراض الاعياء.