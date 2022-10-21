سقوط تراس.. أسرع استقالة في تاريخ بريطانيا

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لندن - الوكالات: أعلنت رئيس وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، ومواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.

وقالت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن: «في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها». وأضافت «لذلك تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين»، موضحة أن عملية اختيار النواب لخلف لها «ستستكمل خلال الأسبوع القادم». والتقت تراس بالفعل رئيس «لجنة 1922» في الحزب المحافظ المكلّفة التنظيم الداخلي لتعديل قانون حزبي يمنع تغيير رئيس الوزراء قبل مضي عام واحد على انتخابه وذكرت مصادر ان انتخاب زعيم جديد للمحافظين سيتم بحلول 28 أكتوبر.

وبعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة واجهت تراس ضغوطا للاستقالة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت باضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة. وأصبحت تراس أسرع رئيسة حكومة تستقيل من منصبها في تاريخ بريطانيا، حيث كانت أسرع استقالة في تاريخ المملكة لرئيس الوزراء الأسبق جورج كانينغ الذي توفي عام 1827. وفور استقالتها، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة «الآن».

وكانت تراس اعترفت امس بأنها واجهت «يوما صعبا» في البرلمان الأربعاء، لكنّها شددت على وجوب ان تركّز الحكومة جهودها على أولوياتها.

واجمعت عناوين الصحف الصادرة صباح امس على وصف الأوضاع بأنها «فوضى» غداة جلسة كارثية في وستمنستر تحوّلت إلى «سوق مزايدات».وحض خمسة نواب من حزب تراس، رئيسة الحكومة على الرحيل. بعدما استقالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان على وقع «سجال مباشر محتدم» بشأن ملف الهجرة.

وبسبب عدم وجود شخصية تخلفها بشكل واضح، يبدو أن المحافظين مترددون في خوض عملية تعيين جديدة وطويلة ويسعون إلى توافق على اسم، لكنهم ليسوا قريبين من تحقيق ذلك. وأظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» أن تراس هي الزعيمة الأقل شعبية للحزب على الإطلاق.

دوليا اكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحتفظ بعلاقة وثيقة مع أي شخص يخلف تراس في منصبها فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها «بسرعة. وفي موسكو رأت وزارة الخارجية الروسية أن تراس اتسمت بـ«جهل كارثي» مشيرة الى ان بريطانيا «لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء».