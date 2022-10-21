نفق الدروازة يتنفس الصعداء علي الموسى.. كفيت ووفيت

الأولى

واصلت الهيئة العامة للطرق والنقل البري تنفيذ اعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة بها بعد انطلاق الاعمال بالموقع قبل عدة ايام. وتعمل الفرق على قدم وساق على انجاز هذه الأعمال التي تشمل الفحص والاختبارات والأعمال الخرسانية لجسم النفق، وأعمال إزالة وتجديد وصيانة جميع طبقات العزل، وحقن الفواصل، وتغيير منصات الارتكاز، وسوف يستعيد النفق عافيته خلال 90 يوماً بعد اغلاقه في نوفمبر 2020. وقد اشاد مهندسو المشروع بالدور الكبير الذي قام به وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق المهندس علي الموسى من خلال اهتمامه باستكمال الاعمال في هذا المشروع وجهوده الكبيرة في تذليل جميع الصعوبات والعوائق الى جانب التعاون مع الجهات ذات الصلة باستكمال المشروع مثل ديوان المحاسبة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة المالية لسرعة الانتهاء من إصلاح الدروازة. وقالوا ان الوزير الموسى حرص على حضور تدشين الاعمال وحث المسؤولين على سرعة الانجاز وفق الجودة العالية والمواصفات العالمية.