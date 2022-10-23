سورية تعترض صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق

عربيات ودوليات

اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام ومصادر عسكرية، وهو أول هجوم من نوعه هذا الشهر. وقال مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق». وأضاف «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات».

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» قد ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت «لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية».

