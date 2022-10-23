تركيا تندد بـ«تنمر» الولايات المتحدة على السعودية

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «تنمر» الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات اتحاد «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط، عمل غير صائب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، بولاية مرسين جنوبي تركيا، قال فيها «نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس صائبا».

وأضاف قائلا «ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (في إشارة إلى السعودية)».

وخلال الأسبوعين الماضيين أعربت الولايات المتحدة عبر الرئيس جو بايدن ومسؤولي إدارته عن عدم رضاهم من قرار منظمة «أوبك بلس» بخفض إنتاج النفط ورأوا أنه يصب في صالح روسيا، كما لوحوا بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.

وكررت الرياض عدة مرات على لسان مسؤوليها المعنيين دفاعها عن موقفها بأن سياسة السعودية تصب جهودها دوما على إيجاد الاستقرار في أسواق النفط، وأنها ظلت على مدى عقود تسعى لتلبية احتياجات الطاقة للأسواق العالمية.

وكانت السعودية رفضت تصريحات أميركية تضمنت وصف قرار «أوبك بلس» بأنه انحياز للمملكة في صراعات دولية، وذلك بعد اعتراض الولايات المتحدة على خفض إنتاج النفط قبل أسبوعين.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن الرياض لا تقبل الإملاءات، وترفض مساعي تحوير أهدافها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار النفط.

وأعلنت أوبك بلس -التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا- عن خطط خفض إنتاج النفط الخام، بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد مثل هذا القرار.

