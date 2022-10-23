الرياض: الهجوم الحوثي على الضبة تهديد لإمدادات الطاقة

عربيات ودوليات

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان «إن الهجوم الحوثي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والتي رفضت تلك الميليشيا تمديدها وتوسيعها رغم كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم التسهيلات كافة لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني».

