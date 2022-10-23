العراق.. السوداني متمسك بـ«حقه» في اختيار وزرائه

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بغداد - الوكالات: أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، ان اختيار المرشحين للوزارات متروك لشخص رئيس الحكومة بناء على الكفاءة والأوزان الانتخابية لكل كتلة. وأضاف المكتب في بيان «نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات».

يأتي ذلك بعدما أعلن الإطار التنسيقي الخميس، تفويض السوداني باختيار الوزارات واستثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة.

وأرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة امس فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان «ائتلاف إدارة الدولة» الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضم أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، قد أعلن الثلاثاء عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.

لكن حتى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق وقال النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني إن الجلسة «تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات». وأضاف أنه «لم يحدد موعد الجلسة المقبلة». ويضم «إدارة الدولة» الإطار التنسيقي الشيعي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى تحالف «السيادة» السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وأمام رئيس الحكومة المكلف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.

من جهته، قال النائب في تحالف «السيادة» ثابت العباسي إنه «ليست هناك جلسة السبت»، متحدثاً عن «خلافات». بدوره، اوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن «كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف».

وأضاف «لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة».

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف. وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

