الكونغرس يصدر استدعاء «تاريخياً» لترامب

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واشنطن - الوكالات: طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول الجمعة في إجراء «تاريخي» من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المثول أمامها «يوم 14 نوفمبر أو في حدود» هذا التاريخ. وفي بريد تم نشره أمرت اللجنة ترامب أيضاً بأن يُبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر، بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021. وبعد جلسة استماع متلفزة، أثارت اللجنة المسؤولة عن تحديد دور ترامب في هجوم السادس من يناير 2021، المفاجأة بتصويتها بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق. وترامب الذي يتحدث علناً عن فكرة إعادة ترشحه للرئاسة في 2024 جدد على الفور هجومه على التحقيق، معتبرا أنه «فشل ذريع»، من دون أن يكشف كيف سيرد. وقال ديفيد وورينغتون، أحد محامي ترامب في هذه القضية إنه «على غرار أي طلب من هذا النوع سنعمل على مراجعته وتقييمه، وسنرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق»، من دون أن يؤكد ما إذا كان فريق ترامب قد تسلم أمر الاستدعاء.

من جهته قال الرئيس الديموقراطي جو بايدن عبر قناة «إم إس إن بي سي» إنه «سيكون من المنطقي» لترامب أن يمتثل لأمر الاستدعاء. واستجوبت اللجنة المكونة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريين اثنين، أكثر من ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء ترامب واطلعت على عشرات آلاف الوثائق، لكنها واجهت رفض مقربين من الرئيس السابق التعاون معها.

وقضت محكمة أميركية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشاراً لترامب إبان توليه الرئاسة وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

تخوض اللجنة سباقا مع الزمن. فإذا فقَدَ الديموقراطيون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في الثامن من نوفمبر، فقد تقوم الغالبية الجمهورية الجديدة بحلها.

