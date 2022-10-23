رئاسة وزراء بريطانيا.. سوناك يتصدر السباق وجونسون يلاحقه

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لندن- الوكالات: يقترب ريشي سوناك من الحصول على دعم 100 عضو من أعضاء البرلمان البريطاني وهو العدد اللازم لدخول سباق التنافس على زعامة حزب المحافظين، ومنصب رئيس الوزراء في بريطانيا. وحصل وزير الخزانة السابق على دعم 93 عضوا من نواب حزب المحافظين حتى الآن، على الرغم من أن مصدرا في الحملة الانتخابية داخل الحزب قال إنه وصل بالفعل إلى دعم 100 عضو.

ويستعد الزعيم السابق للحزب بوريس جونسون، الذي يحتل المركز الثاني بدعم 44 عضوا من أنصاره، لدخول المنافسة خلفا لليز تراس بعد أن قطع إجازته وعاد من عطلة في الكاريبي. وكانت بيني مورداونت أول من أعلن رغبته في الترشح، حيث بلغ عدد مؤيديها 21 عضوا برلمانيا حتى الآن. وقال وزير التجارة السير جيمس دودريدج، الذي يدعم جونسون «إن بوريس سيعود إلى الوطن وهو مستعد لسباق التنافس». ولم يطلق سوناك ولا جونسون حملتهما رسميا، لكن هذا لم يمنع المؤيدين من إعلان دعمهم. وذكرت صحيفة «آي» أن زعيم حزب المحافظين السابق اتصل بأعضاء البرلمان من إجازته، ووعد زملاءه بأنه في حالة انتخابه «سيتبنى أسلوب حكم أكثر شمولية وسيجلب مزيدا من الانضباط إلى مقر الحكومة (داونينغ ستريت)». وأمام المتنافسين فرصة حتى ظهيرة الاثنين للحصول على تأييد 100 نائب وإذا ما تمكن ثلاثة أشخاص من الوصول إلى عتبة الترشح، فإن النواب المحافظين سيصوتون على إخراج مرشح واحد في اقتراع في نفس اليوم.وسيجري أعضاء البرلمان اقتراعاً «فاصلا» بين المرشحَين الأخيرَين، وسيتم تحديد الفائز في تصويت عبر الإنترنت لأعضاء الحزب، يوم الجمعة المقبل.

