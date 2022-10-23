روسيا تكثف ضربات تدمير «بنية أوكرانيا»

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عواصم - الوكالات: حاولت وحدات من الجيش الروسي السيطرة على مناطق أوكرانية، فيما تستمر كييف في التقدم ومحاولة استعادة أراضيها بدعم غربي فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالتخطيط لتفجير سد حيوي.

في غضون ذلك تعرضت البنية التحتية الحيوية في أنحاء أوكرانيا للقصف مجددا امس إذ أبلغت مناطق عدة عن استهداف منشآت للطاقة، فيما تم إسقاط صواريخ في مناطق أخرى. وأعلن مسؤولون محليون عن تضرر منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك، وسجلت مناطق أخرى مشكلات تتعلق بالكهرباء. وقالت الداخلية الأوكرانية إن صفارات الإنذار أُطلقت في معظم مناطق أوكرانيا، في ما عدا شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. وتنذر الصفارات باحتمال تعرض المدن الأوكرانية إلى موجة جديدة من الغارات التي تواصل القوات الروسية شنها بكثافة. كما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ فوق كييف. وأعلن حاكم أوديسا تضرر منشآت الطاقة في المدينة بعد هجمات صاروخية صباح امس.

في سياق منفصل طالبت أوكرانيا، بإرسال بعثة مراقبة دولية إلى سد كاخوفكا في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، وذلك إثر اتهام كييف لموسكو بتفخيخ السد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال خلال اجتماع للحكومة «ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى إلى تنظيم بعثة مراقبة دولية إلى كاخوفكا. يجب أن يصل خبراء دوليون فوراً إلى الموقع، وكذلك طاقم أوكراني». وأكد أن احتمال انفجار السد التابع لمحطة كهرومائية لتوليد الكهرباء «قد يخلف آلاف الضحايا ويتسبب بإغراق عشرات القرى».

من جانبها، نفت السلطات الروسية في خيرسون أي تفخيخ للسد، منددة بـ«أكاذيب» تسوقها كييف.

من جهته أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، بـ«النتائج الجيدة» التي يحققها جيش بلاده في مواجهة القوات الروسية في منطقة خيرسون حيث أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على عشرات البلدات واستولت على أسلحة روسية.

