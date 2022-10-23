قاذفات «بي 1» تصل غوام.. و«البنتاغون»» رسالة حماية للحلفاء

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: هبطت قاذفات «بي-1 بي» التابعة لسلاح الجو الأميركي في جزيرة غوام غرب المحيط الهادي للمرة الثانية لنشر طائرات بعيدة المدى في الجزيرة هذا العام. ويأتي نشر القاذفات وسط توتر إقليمي إزاء تايوان واحتمال أن تكون كوريا الشمالية على وشك إجراء تجربة نووية جديدة.وأكد الجيش الأميركي نشر الطائرات بشكل مؤقت في منطقة المحيط الهادي الأميركية في إطار مهمة «فرقة عمل القاذفات» بعد يوم من إعلان مواقع إلكترونية تقوم برصد الطائرات عن إقلاعها من قواعدها في الولايات المتحدة وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» العميد بات رايدر إن نشر القاذفات بهذا التوقيت هدفه «إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة قريبة من حلفائها وشركائها لردع أي استفزاز محتمل». الى ذلك وقعت أستراليا واليابان السبت اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري. ووقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاماً عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق. ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على «بيئة استراتيجية تزداد قسوة». ولا تملك أستراليا أو اليابان شبكات وأجهزة استخبارات خارجية واسعة تعادل وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» الأميركية أو أجهزة الاستخبارات البريطانية أو الروسية.لكن الخبير برايس ويكفيلد يرى أن أستراليا واليابان تمتلكان قدرات هائلة في مجالي الإشارة والاستخبارات الجيوفضائية مثل التنصت الإلكتروني والأقمار الاصطناعية العالية التقنية التي توفر معلومات استخباراتية ثمينة عن الأعداء.