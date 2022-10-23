أوستن وشويغو بحثا وضع أوكرانيا.. و«لا أمل» في حصول انفراج

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أجرى وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والروسي سيرغي شويغو اتصالا الجمعة للمرة الأولى منذ اشهر، فيما أكدت واشنطن في هذه الاثناء أنما لا تلمس أي نية لدى الكرملين في خوض نقاش يهدف إلى وقف الحرب في أوكرانيا. وشدد أوستن خلال هذه المكالمة الهاتفية النادرة على «أهمية إبقاء قنوات التواصل» في وقت يخشى الغرب دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سباق نحو استخدام السلاح الذري في حربه في أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون». ولم تكشف «البنتاغون» تفاصيل إضافية عن الحديث، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت في وقت سابق أن الوزيرين ناقشا «قضايا راهنة عدة تتصل بالأمن الدولي، من ضمنها الوضع في أوكرانيا». كما تحدث أوستن إلى وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف وأكد له «التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم قدرة أوكرانيا على التصدي للعدوان الروسي». وشدد كذلك على «دعم الأسرة الدولية» لأوكرانيا ولا سيما لـ«قدرتها على الدفاع عن نفسها مستقبلا».

