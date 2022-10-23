«الشيوعي الصيني» اختتم مؤتمره.. وشي جينبينغ نحو ولاية ثالثة

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بكين - الوكالات: أكد الحزب الشيوعي الصيني في ختام مؤتمره امس على «الموقع المحوري» لشي جينبينغ، عشية منحه بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب.

وجاء في قرار تم تبنيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالى 97 مليونا أن «يدعموا الموقع المحوري للرفيق شي جينبينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله». وبذلك بات من المؤكد أن شي سيفوز اليوم بولاية ثالثة على رأس الحزب وبالتالي على رأس البلد، بعد انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية الجديدة. وعقد هذا المؤتمر العشرون منذ إنشاء الحزب الشيوعي عام 1921 في ظل ظروف دقيقة بالنسبة للصين إذ تواجه تباطؤا في نموها الاقتصادي بسبب تدابير الإغلاق والحجر المتواصلة، وتوترا دبلوماسيا مع الغرب في عدد من الملفات. وقرر الحزب الشيوعي بهذا الصدد أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد «معارضة» بكين لاستقلال الجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة. ودعا شي المندوبين في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب إلى التحلي بـ«جرأة النضال من أجل النصر» معلنا «اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما».

وأعلنت في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي هي بمثابة «برلمان» داخلي للحزب. ولا تتضمن قائمة الأعضاء التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة أربعة من كبار وجوه الحزب الشيوعي بينهم رئيس الوزراء الحالي لي كه تشيانغ الذي سيغادر مهامه في مارس المقبل. كما سيغيب عن اللجنة المركزية المسؤول الثالث الصيني لي زانشو ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ ووانغ يانغ رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهي جمعية لا تملك سلطة القرار. وكان وانغ يانغ الذي يعتبر من الأصوات الأكثر ليبرالية في الحزب، أحد الأسماء المرجحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وبحسب تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية تم تعديل أعضاء اللجنة المركزية الجديدة بنسبة 65% عن التشكيلة السابقة التي تعود إلى العام 2017. ومن أجل البقاء في السلطة ألغى شي جينبينغ من الدستور عام 2017 حد الولايتين الذي كان ينص عليه، ما يمكنه من البقاء على رأس البلد مدى الحياة نظريا.

