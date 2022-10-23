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دوليه

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إيقاف هاليب بسبب المنشطات


أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس أول من أمس الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا سابقا، بشكل مؤقت لتعاطيها مادة منشطة. وجاء في بيان «قدمت هاليب عينة أثناء مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أغسطس 2022... ووجد التحليل أنها تحتوي على روكسادوستات، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2022». ويحفز هذا العقار على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى. وغردت المصنفة تاسعة على العالم سريعا «اليوم تبدأ أصعب مباراة في حياتي: الكفاح من أجل الحقيقة».


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