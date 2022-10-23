فوز عريض لسان جرمان على أجاكسيو

دوليه

حقق باريس سان جرمان أول من امس في افتتاح المرحلة الثانية عشرة فوزا عريضا على حساب أجاكسيو في عقر داره، حيث هز شباكه ثلاث مرات. وبهذا الفوز العاشر في الدوري مقابل تعادلين، يعزز النادي الباريسي موقعه في الصدارة، ويرفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لوريان. وافتتح كيليان مبابي التسجيل لنادي العاصمة (24) بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (79)، قبل أن يعود مبابي ليضيف الثالث (82). ويتصدر هذا الأخير قائمة هدافي الدوري الفرنسي بـ10 أهداف.

وبهذا الفوز العاشر في الدوري في مقابل تعادلين، رفع سان جرمان رصيده إلى 32 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لوريان، فيما بقي أجاكسيو مع ثماني نقاط في المركز الثامن عشر، والذي لم يفز سوى مرتين منذ بداية الموسم الجديد. ويأتي هذا الفوز لسان جرمان قبل الاستحقاق الأوروبي أمام ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتصدر النادي المملوك قطريا مجموعته الثامنة مع 8 نقاط متساويا مع بنفيكا البرتغالي الذي فرض عليه التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-1. وبامكان سان جرمان حسم تأهله في حال فوزه على مكابي متذيل الترتيب (3 نقاط)، في حين يخوض فريق «النسور» مواجهة صعبة أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي الثالث مع 3 نقاط أيضا. ولم تكن المباراة نزهة لنادي العاصمة في الدوري، غير إذ أن نادي جزيرة كورسيكا لم يكن لقمة سائغة بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل ونجح في فرض نفسه أمام أحد الفرق الكبيرة في الدوري بإلحاق الهزيمة الأولى بمرسيليا في عقر داره 2-1 في الثامن من أكتوبر الحالي. لكن كان لمبابي وميسي كلام آخر، حتى في غياب رفيقهما البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف. وكانت البداية هجوما ضاغطا لأصحاب الأرض، خصوصا من جانب الجزائري يوسف البلايلي الذي كان نشيطا في الرواق الأيسر. لكن سرعان ما دخل سان جرمان أجواء المباراة وبدأ بضرب أسوار أجاكسيو مع ركلة حرة سددها ميسي وغيرت مجراها لاصطدامها بحائط الدفاع، لكن الحارس بنجامان لوروا في المرصاد وتمكن من إبعادها إلى ركنية (13). وافتتح مبابي التسجيل بعد تمريرة بينية متقنة من ميسي انفرد من خلالها بالحارس وسددها بقوة في الشباك ((24. وبتبادل رائع للكرة بين ميسي ومبابي، وصلت الكرة إلى الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ الحارس بطريقة رائعة ويضع الكرة بسلالة في المرمى الخالي (79).

وعلى مبدأ واحدة بواحدة، عاد ميسي ليرد الجميل إلى مبابي وأهداه تمرير على مشارف منطقة الجزاء، فاستلمها الفرنسي وكاد يسقط أرضا ليسددها في اللحظات الأخيرة إلى يمين الحارس محرزا الهدف الثالث (82). ورغم سعي أصحاب الأرض إلى تقليص النتيجة، فإن المباراة انتهت بالفوز الحادي عشر لميسي وزملائه.

