يوفنتوس هزم إمبولي برباعية

دوليه

حقق يوفنتوس فوزا عريضا على حساب ضيفه إمبولي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديومأول من أمس، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي. وأحرز أهداف يوفنتوس كل من مويس كين بالدقيقة (8)، ويستون ماكيني (56) وأدريان رابيو هدفين (82 و90+4). وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وجاءت الفرصة الأولى في المباراة بعد مرور 5 دقائق، عندما استحوذ مويس كين على الكرة نتيجة لخطأ في التمرير من وسط ميدان إمبولي، لينطلق ويتوغل باتجاه منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح كين في تسجيل الهدف الأول لصالح يوفنتوس، بعد كرة عرضية متقنة من كوستيتش من الناحية اليسرى، فشل دي وينتر في تشتيتها لينقض عليها كين ويتابعها بتسديدة من بين قلبي دفاع إمبولي في الشباك. وفي الشوط الثاني، ضاعف اليوفي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 55، بعد ركلة ركنية نفذها كوادرادو داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ماكيني برأسية متقنة في الشباك.

وفي الدقيقة 64، سجل مويس كين هدفا ثالثا للسيدة العجوز بعد كرة عرضية جديدة من كوستيتش، قابلها كين برأسية ممتازة في الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 82، سجل أدريان رابيو الهدف الثالث لليوفي، فمن ركلة ركنية حصل عليها البيانكونيري نفذت داخل المنطقة لأقصى الزاوية البعيدة ليقابلها رابيو برأسية في الشباك، رغم محاولة الحارس إبعادها.

وسجل رابيو في الدقيقة 90+4 الهدف الرابع، بعد هجمة مرتدة، مرر لوكاتيلي الكرة إلى دانيلو على الجانب الأيمن، ليتوغل الأخير ويمرر على طبق من ذهب إلى رابيو الذي أسكنها الشباك.

