تن هاغ: رونالدو رفض اللعب بديلا

دوليه

أكد إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد الإنكليزي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض اللعب كبديل ضد توتنهام الأربعاء الماضي وأنه الآن يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن تشكيلة الفريق الأول. ولم يلعب رونالدو في فوز فريقه على ملعبه 2-0 يوم الأربعاء، وسار نحو النفق المؤدي لغرف الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة، بعدما تركه تن هاغ على مقاعد البدلاء. وخرج المهاجم البرتغالي خارج قائمة الفريق التي واجهت تشلسي اللندني أمس. وردا على سؤال أول من امس حول رفض اللاعب البالغ عمره 37 عاما اللعب ضد توتنهام قال تن هاغ «نعم .. رفض اللعب. وأضاف المدرب الهولندي «أنا المدرب، وأنا المسؤول عن الثقافة هنا ويتعين علي وضع المعايير والقواعد وأن أدير الدفة. لدينا قيم ومعايير في الفريق وأنا المسؤول عن ذلك». وتابع «سيكون هناك وقت للتفكير بالنسبة له، وأيضا بالنسبة لكل شخص أخر. كرة القدم هي رياضة جماعية، وعليك الوفاء بمعايير معينة ويتعين علي العمل على تنفيذ ذلك». وكان رونالدو ظهر في مقر تدريبات الفريق بعد يوم واحد من قـرار ابعاده عن لقاء تشلسي في الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز. النجم البرتغالي شارك في تدريبات الفريق الرديف تحت واحد وعشرين عاما بعدما قرر المدرب تين هاغ استبعاده عن قائمة اللاعبين لمواجهة تشلسي. وقال تين هاغ، خلال تصريحات أبرزها الصحافي الشهر وخبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على «تويتر»: «سأعتمد على كريستيانو رونالدو في بقية الموسم». وأضاف: «إنه خارج مباراة تشلسي، ثم سيستمر معنا.. أنا منفتح على هذا الأمر.. غيابه ضربه بالنسبة لي، حيث يظل كريستيانو جزءا مهما من الفريق، وأنا أعتمد عليه».

