ريبيري أعلن اعتزاله

دوليه

مستسلما لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قرر اللاعب الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما، وفق ما أعلن أول من أمس.

خاض لاعب الجناح الذي حل مع فرنسا وصيفا لبطل العالم في مونديال 2006، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عاما بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات «الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا»، مرفقة بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

ولم يلعب ريبيري (39 عاما) مع ساليرنيتانا الذي انضم إليه في 2021 قادما من فيورنتنا، منذ المرحلة الأولى هذا الموسم خلال الخسارة أمام روما عندما دخل بديلا، وقد ترددت شائعات اعتزاله في الأسابيع الأخيرة. وقال وكيله دافيدي ليبي قبل أسبوعين إنه «من المرجح جدا» أن يضع نهاية لمسيرته. وتضمن بيان لساليرنيتانا أنه توصل إلى «اتفاق مشترك» لإنهاء عقد اللاعب، مؤكدا أنه سيبقى في النادي ولكن من أجل لعب «دور آخر».

ويذكر أن ريبيري بدأ مسيرته الاحترافية مع بولوني في العام 2000 وتنقل بين عدة أندية أبرزها مرسيليا (2005-2007) وبايرن ميونيخ (2007-2019) وحقق على مدى 22 عاما 24 لقبا، 23 منها مع بايرن، بالإضافة إلى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.

