كورتوا: تُوِّجنا بـ«الأبطال» بفضلي أيضا

دوليه

تحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن أهمية الحراس بعد تتويجه بجائزة لاشين، الإثنين الماضي. وقال كورتوا في حوار مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «في الموسم الماضي، لم نتوج بلقب دوري الأبطال فقط بفضل فينيسيوس وفالفيردي وبنزيمة ورودريغو، ولكن بفضلي أيضا». وأضاف: «حارس المرمى العصري لم تعد مهمته فقط إنقاذ الأهداف، هنا في مدريد، أنا من أبدأ اللعب، وبتمريرتي الأولى أكون أن صاحب القرار في كيفية الهجوم والتخلص من ضغط الخصم، اليوم نلعب مثل صناع اللعب، حارس المرمى أهم مما تعتقدون». وتابع كورتوا: «بدون حارس مرمى جيد لن تتوج بلقب، وفي جوائز كرة القدم، ينسى البعض حراس المرمى، الجماهير تصوت بصورة سريعة للمهاجمين الذين يسجلون الأهداف وليس للحراس، هذا أمر سيئ للغاية، ولكن سنواصل إظهار مدى أهمية حراس المرمى».