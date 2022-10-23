loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأهلي والزمالك يواجهان أسوان وسيراميكا


تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري بمواجهات قوية تبدأ بلقاء بيراميدز وضيفه المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويلتقي الزمالك مع مضيفه سيراميكا كليوباترا بستاد القاهرة كما يستضيف الأهلي نظيره أسوان على ملعب السلام بالقاهرة. ويدخل الزمالك حامل لقب البطولة اختبارا صعبا أمام سيراميكا كليوباترا بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى. وفاز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد فيما فاز سيراميكا كليوباترا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في أكبر انتصارات الجولة الماضية ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف. ويخوض الزمالك المباراة منقوصا بسبب إصابة الثنائي محمود حمدي «الونش» والسنغالي إبراهيما نداي بجانب نبيل عماد «دونغا». ويأمل الأهلي في تعزيز انطلاقته بالدوري بعد فوزه على الإسماعيلي بالجولة الأولى بهدف نظيف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة