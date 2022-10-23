الأهلي والزمالك يواجهان أسوان وسيراميكا

دوليه

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري بمواجهات قوية تبدأ بلقاء بيراميدز وضيفه المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويلتقي الزمالك مع مضيفه سيراميكا كليوباترا بستاد القاهرة كما يستضيف الأهلي نظيره أسوان على ملعب السلام بالقاهرة. ويدخل الزمالك حامل لقب البطولة اختبارا صعبا أمام سيراميكا كليوباترا بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى. وفاز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد فيما فاز سيراميكا كليوباترا على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في أكبر انتصارات الجولة الماضية ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف. ويخوض الزمالك المباراة منقوصا بسبب إصابة الثنائي محمود حمدي «الونش» والسنغالي إبراهيما نداي بجانب نبيل عماد «دونغا». ويأمل الأهلي في تعزيز انطلاقته بالدوري بعد فوزه على الإسماعيلي بالجولة الأولى بهدف نظيف.

