السالمية والتضامن أكملا عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

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أكمل السالمية والتضامن عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد بفوز الأول على الكويت 3-2 بعد التمديد، والثاني على الشباب 3-0 أول من أمس في ختام الدور التمهيدي. ولحق الفريقان بالقادسية وكاظمة وبرقان والفحيحيل والساحل والتضامن بالإضافة إلى العربي حامل اللقب الذي لم يلعب في هذا الدور. وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيلتقي السالمية مع برقان والقادسية مع كاظمة الأربعاء، ويلعب العربي مع الفحيحيل والساحل مع التضامن الخميس. وشهدت مباراة الكويت مع السالمية التي أقيمت على ستاد صباح السالم إثارة كبيرة بعد أن تقدم السالمية أولاً عبر مهاجمه العاجي جمعة سعيد بعد خطأ فادح من الحارس ضاري العتيبي الذي سدد الكرة بمهاجم السالمية وارتدت إلى شباكه في الدقيقة الخامسة. وأدرك الكويت التعادل في الدقيقة 27 اثر رمية تماس لعبها سامي الصانع باتجاه يوسف ناصر فحولها برأسه إلى التونسي طه الخنيسي الذي انقض عليها وأكلمها برأسه في الشباك. لكن جمعة سعيد أعاد السماوي إلى المقدمة من جديد اثر ركلة ركنية حولها برأسه في مرمى الحارس العتيبي في الدقيقة 32. وحافظ السالمية على تفوقه رغم محاولات الكويت الهجومية حتى الوقت بدل الضائع من المباراة عندما احتسب الحكم عمار أشكناني ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية حكم «الفار»، وترجم الخنيسي الركلة بنجاح لتتجه المباراة إلى الأوقات الإضافية التي خاضها الكويت بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه فهد الهاجري اثر المشادة التي حدثت مع رئيس نادي السالمية تركي اليوسف. وحسم المدافع البرازيلي أليكس ليما اللقاء في الدقيقة 108 عبر كرة رأسية.وفي المباراة الثانية، لم يجد التضامن صعوبة في تجاوز الشباب بثلاثية تناوب على تسجيلها الهولندي روليني نوناتو (26)، والغاني صامويل سارفو (40)، والمالي أبو بكر ديارا (67).

