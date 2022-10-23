اليوسف: كلامه غير صحيح.. ولا أنتظر اعتذاره

محلية

اعترف مدافع الكويت فهد الهاجري بأنه تعمد تسديد الكرة على رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف خلال مباراة الفريقين في الدور التمهيدي من مسابقة كأس ولي العهد أول من أمس. ونال الهاجري البطاقة الحمراء بعد تلاسنه مع اليوسف في الوقت بدل الضائع من المباراة لكنه استشاط غضباً وسدد الكرة باتجاه مقاعد بدلاء السالمية. وقال اللاعب في اتصال مع برنامج «بين الشوطين» إنه كان يريد تسديد الكرة على اليوسف لأن الأخير «شتم والدته» مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه. وقال الهاجري: «أوجه اعتذاري إلى جميع من كان في الملعب، ولا يمكن أن أعتذر من تركي اليوسف».

وأضاف الهاجري: «تفاجأت من الكلمة التي وجهها لي خصوصاً أنني كنت لاعباً في نادي السالمية لمدة موسمين، ولم أحصل على مستحقاتي المالية»، مؤكداً أنه كان يرفض اللجوء إلى القضاء «بحكم العشرة والمودة التي تربطه بالنادي».

من جهته، نفى اليوسف توجيه أي شتيمة إلى الهاجري، وقال في اتصال هاتفي للبرنامج نفسه أنه لم يتحدث مع اللاعب وكان كلامه موجهاً للحكم المساعد يعقوب السهيل. وأكد اليوسف أنه لا ينتظر اعتذاراً من الهاجري ولن يقبله حتى لو اعتذر، مشيراً إلى أنه لا يلوم اللاعب على هذا التصرف لأنه ظهر بصورة غير طبيعية خلال المباراة.

