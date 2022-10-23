تحذير سلماوي من التهاون مع الهاجري

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طالب عثمان الدوسري أمين سر نادي السالمية باتخاذ عقوبات مغلظة وعاجلة من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة على لاعب الكويت فهد الهاجري الذي تعمد ركل الكرة على احتياط فريق السالمية وكادت ان تصيب رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف والمدرب الوطني محمد ابراهيم. وقال: «العقوبات يجب ان تطال جمهور المنصة، حيث شهدنا قيام عدد منهم بسب وقذف الاداريين والمدربين واللاعبين والاساءة لهم، كما قام احد الحاضرين بالنزول الى ارضية الملعب وحاول الاشتباك مع رئيس مجلس ادارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف والاعتداء عليه، وهو أمر نرفضه ولا نقبله».

وحذر الدوسري مجلس ادارة اتحاد الكرة ولجنة الانضباط في حالة تراخيهم أو مماطلتهم او تأخيرهم في اصدار عقوبات رادعة على كل من سولت له نفسه الاساءة لمنتسبي نادي السالمية فاننا سنتخذ اجراءات تصعيدية تتناسب مع حجم المشكلة.

وأضاف: «على الجميع ان يعي جيدا اننا في مجلس ادارة نادي السالمية نرفض تماما اي محاولات غير مسؤولة لتعكير صفو اجواء بطولة غالية تحمل اسم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد».

