رادان.. رحيلك مسألة وقت

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ما قدمه فريق الكويت من مستوى في مباراته التي خسرها أمام السالمية (2-3) أول من أمس في الدور التمهيدي من كأس ولي العهد لا يرتقي لما هو مطلوب منه. فالأبيض مكتمل في صفوفه التي تزخر بالعناصر الفعالة والاميز ما بين الفرق الاخرى بالاضافة لذلك فان الادارة وفرت الاجواء المناسبة امامهم والإمكانات التي لا يحظى بها العديد من اللاعبين في الاندية الاخرى.

والابيض ليس في تلك المباراة لم يكن مقنعا بل منذ مواجهة مع القادسية في الدوري الممتاز حيث بدت لديه عدة اخطاء.

ومثل ذلك يتحمل جزءاً منه اللاعبون بعدم قدرتهم على تقديم الاداء الايجابي الذي يسهم في النهاية من تحقيق الفوز، ولايمكن اعفاء المدرب رادان من المسؤولية لما يعاني منه الفريق نظرا لعدم نجاحه في كيفية استغلال الامكانيات التي يتمتع بها العديد من اللاعبين.

وهذا ما بدا واضحا امام السالمية حيث «عفس» الفريق من كثرة التدويرات التي اجراها اثناء سير اللقاء لدرجة ان المتابع لم يعد يعرف مركز اللاعب وحتى تبديلاته لم تكن مثمرة ولايعرف ماهي الطريقة التي يلعب بها الفريق وغير قادر على قراءة الخصوم. وفي ظل ذلك ان رادان ان لم يضبط عمله قد يكون رحيله مجرد مسألة وقت فإدارة الابيض لن تنتظر كثيرا من التخبطات واستمرارية حالة الجمود التي تسيطر على فكر رادان الكروي.

