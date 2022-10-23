الكويت وكاظمة في «سوبر السلة»

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ينطلق اليوم موسم كرة السلة باقامة مباراة كأس السوبر بين الكويت بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، وكاظمة وصيفه في الـ 06:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية بعد تقديمهما مستويات لافتة في البطولة العربية التي استضافها الكويت وحقق لقبها لأول مرة في مسيرته على حساب الأهلي المصري في المباراة النهائية، فيما احتل كاظمة المركز الرابع بعد عروض مميزة جداً. ويحمل الابيض لقب السوبر خلال المواسم الستة الماضية حيث يسعى اليوم الى مواصلة احتكار اللقب فيما يحاول كاظمة كسر هذا الاحتكار وخطف اللقب من منافسه. وتبدو صفوف البرتقالي مكتملة في المباراة عبر جاهزية جميع اللاعبين وعلى رأسهم احمد البلوشي وعبدالعزيز الحميدي بخلاف محترفيه الامريكيان ويليامس وميرفي وعودة مدربه الصربي ايفان يرميتش الذي سبق له قيادة البرتقالي في موسمين سابقين، فيما يدخل الابيض بصفوف غير مكتملة نظراً لغياب فهد الظفيري الى غادر لبرشلونه لاجراء عملية جراحية بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في البطولة العربية ومحمد عدنان الذي يحتاج شهر لعودته بسبب اصابة في الكاحل في ذات البطولة، إلا أن الابيض يمتلك العديد من العناصر المميزة أمثال حمد عدنان وتركي الشمري والكسندر الغيص بالإضافة الى علي الهدهود ومصطفى الرفاعي بقيادة مدربه الالماني المخضرم بيتر شومرز.

