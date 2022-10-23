فوضى وإخفاقات.. الاحتراف الكويتي

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بعد مئة يوم يقولون اننا نجحنا وحققنا تقدماً في كرة القدم الكويتية...! لن أناقش هذه العبارة التي لا تعني لي شيئاً فيما تم تحقيقه في مئة يوم! وتركوا السلبيات والنتائج المخيبة للآمال لبعض المنتخبات الكروية وتكلموا عن استراتيجية مستقبلية اتمنى ان تتحقق بطريقة علمية وفنية سليمة (مو بس كلام). والاخ الفاضل رئيس الاتحاد مشغول في تسويق نفسه بالسفر للدول العربية والخليجية لانتخابات الاتحاد الآسيوي لانه غير معروف لديهم ببهرجة رحلاته اعلاميا اعلاميا اعلاميا!!!. وهذا ليس بالمستغرب عليهم لانهم اتحاد «معين». وياريت تحدثوا عن الصعوبات التي يواجهونها وتواجهها الاندية في تطبيق الاحتراف الورقي بالتعامل مع اللاعبين المحترفين والاجهزة الفنية وعائلاتهم (الاجانب) في منح وتجديد شأن اقاماتهم التي بدأت تجدد شهريا؟؟ وذلك بالسفر خارج الكويت والعودة مرة اخرى لكي يستخرج اقامة تجارية للاقامة في الكويت... اي راحة بال سيعمل بها من يحترف في الكويت... ما شاء الله احتراف لا يحدث الا في الكويت! فأين من خرج لنا بتقارير فذة لما حققوه خلال مئة يوم كرة قدم؟ والقادم اصعب في ظل هيئات حكومية واهلية يتسابقون على ادارة الرياضة بأسلوب غير احترافي....؟ تفهم ما تفهم مو مشكلتي؟؟ والله من وراء القصد.

