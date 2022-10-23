ختام الماراثون الخليجي للدراجات المائية

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اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة ماراثون الخليج للدراجات المائية على شاطئ المارينا التي نظمها نادي الرياضات البحرية على شاطئ الخيران بتتويج الفائزين. وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي إن المنافسات شهدت مشاركة 55 متسابقا من الكويت ودول الخليج تنافسوا في أربع فئات في البطولة التي استمرت ليوم واحد وبرعاية الهيئة العامة للرياضة. وأضاف الزنكي أن نتائج البطولة التي خرجت بمستوى احترافي جاءت مواكبة للتوقعات مبينا أن النادي نجح من خلالها في تسليط الضوء على سباقات الدراجات المائية. وأسفرت البطولة عن تتويج المتسابق الاماراتي سلمان العوضي بالمركز الأول في منافسات فئة كبارالمحترفين في حين جاء المتسابق فهد الريس ثانيا ويوسف العبد الرزاق ثالثا. وأحرز المتسابق أحمد الخضاري المركز الأول في منافسات فئة الـ«سبارك» تلاه أحمد الهرمي ثم المتسابق أحمد الحمادي الذي حل ثالثا. وتوج المتسابق يوسف العروج بالمركز الأول في منافسات فئة المبتدئين ثم فهد اليعقوب ثانيا في حين جاء أحمد عاشور ثالثا. وأحرز المتسابق فارس رمضان المركز الأول في منافسات فئة الأشبال تلاه الاماراتي سعود العوضي ثم مواطنة سعيد العوضي الذي حل ثالثا.