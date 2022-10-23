الحكومة والمجلس وعزوف الدول والشركات عنّا!

الاخيرة

أضاعت الكويت 50 عاماً من عمرها وهي الفترة الممتدة منذ السبعينيات عندما كنا في قمة الريادة والقيادة ونمثل الإشعاع الحضاري الساطع في الخليج والمنطقة العربية، إلى أن أصبحنا في آخر الركب بكل مناحي الحياة بما لا ينفع بسبب الخلافات والصراعات، ولا أحد يعلم أننا لو بدأنا العمل بشكل جاد هذه الأيام - أن نصل أو لا نصل - إلى مبتغانا ونستطيع بمعجزة تغيير الثقافات العامة المدمرة التي ترسَّخت في المجتمع عبر عقود، وهل نستطيع خلق موارد بديلة للنفط الذي نشهد زفراته الأخيرة قبل انتهاء أجله وأهميته للأبد، خلال الفترة القصيرة القادمة والتي استعدت لها الدول الخليجية وغيرها من الدول النفطية... عدانا بسبب انشغالنا بالأزمات والخلافات؟

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من الأمور التي يجب أنْ نمجُّها كمواطنين تعلما من تجارب الماضي المريرة، عدم العودة لنهج الاستجوابات الكرنفالية مدفوعة الأثمان التي كانت - للعلم - تمرّ الـ 4 سنوات إبان عهد الآباء الحكماء المؤسسين وأعوام الريادة والإنجاز دون أن نشهد استجواباً كرنفالياً واحداً منها، كما نحتاج إلى تحضير دورات تأهيل وإعداد الوزراء والنواب الأفاضل كحال البرلمانات المتقدمة وعلى رأسها الكونغرس الأميركي يحاضر فيها دكاترة وخبراء ومستشارون ووزراء ونواب سابقون مختصون بالدستور والسياسة والاقتصاد والمحاسبة والنفط والطيران وكل مناحي الحياة، فالعمل السياسي كحال جميع الأعمال الأخرى، مثل الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة والطيران والحدادة والنجارة.. إلخ لا تُمارَس دون إعداد وتأهيل مسبق، كما نحتاج لاستغلال عدد 15 منتدباً للنائب مع ضرورة أن يكون بينهم أصحاب اختصاصات مختلفة مرتبطة بعمل النائب كمحامين ومحاسبين وإعلاميين وخريجي علوم سياسية ونفط وطيران.. إلخ، فجودة عمل النائب مرتبطة بجودة عمل الفريق المحيط به بدلاً من الانتداب وإبقائهم في البيوت لا يعملون شيئاً عدا التوقيع عند بوابة المجلس...

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آخر محطة:

مما يدل على الخطورة الشديدة لأوضاعنا بالكويت، أننا عدنا مرة أخرى كحالنا قبل عام 90 تحت رادار العالم الذي لم يعد ينتبه لوجودنا بدلالة أننا عدنا بعيدين عن زيارات المسؤولين الدوليين ممن يكتفي أغلبهم بزيارة الأشقاء ولا يتعنّى بزيارة بلدنا، والحال كذلك مع الشركات الدولية الكبرى المؤثرة بالعالم، فقد أخبرني سفير دولة كبرى أنهم لم يعودوا يهتمون بالعمل في الكويت، وهؤلاء المسؤولون والشركات لديهم نظرات استشرافية مستقبلية لا يمكن تجاهلها.

