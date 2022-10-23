تعامد الشمس على وجه رمسيس.. 33 قرناً من العلم والمجد

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حضارة عظيمة تليق بشعب عظيم، هكذا هي حضارة مصر القديمة، كل شيء فيها يحتوى على العلم والفن، ولعل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني كل عام، دليل على ذلك.

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، أمس، فى تمام الساعة 5:53 فجرا (بتوقيت القاهرة)، حيث حرص الآلاف من السائحين والزائرين على مشاهدة الظاهرة داخل المعبد. وتعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريون، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التي شيدوها في كل مكان.

وتتم هذه الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

رمسيس الذي كان الملوك من بعده يطلقون عليه «الجد الأعظم» تم العثور على مقبرته وبها مومياؤه في وادى الملوك سنة 1881 اكتشفها عالم المصريات ماسبيرو، وشهد عملية فك اللفاف الكتانى حول جسده الخديو توفيق بعد 5 سنوات من العثور عليه، لكنهم اكتشفوا أن حالة المومياء ليست جيدة بعد إصابتها بالفطريات، مما استوجب نقلها إلى فرنسا، ولإتمام إجراءات نقل المومياء استخرجت السلطات جواز سفر للملك رمسيس الثاني، وكانت خانة المهنة به «ملك سابق»، واستقبلها الفرنسيون في مطار «لو بورجيه» بمراسم عسكرية، وعزفوا السلام الوطني المصري.

كانت مصر فى زمن رمسيس الثانى بمثابة إمبراطورية عظيمة، فبجانب توسعاته، كان يتعامل مع أعداء الوطن بحسم ليس المغيرون على الأرض فقط لكن حتى الذين يفكرون فى الإساءة لهيبة الدولة، فقد هزم قراصنة البحار الذين كانوا يهاجمون السفن المصرية المحملة بالبضائع، وصور ذلك على جداريات فى معابده.

