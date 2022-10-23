دبي.. عاصمة «القهوة»

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أعلنت «دي. إكس. بي لايف» ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، عن تنظيمها للدورة الثانية من معرض عالم القهوة 2023 بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وجمعية القهوة المختصة -فرع الإمارات، وذلك في الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر يناير 2023. ويهدف المعرض العالمي إلى تعزيز التواصل بين منتجي القهوة والمصنعين وتجّار التجزئة وجميع العاملين المتخصصين والخبراء في صناعة القهوة في المنطقة والعالم. وستكون دولة غواتيمالا «الدولة الشريكة» لدورة هذا العام من المعرض، مُمثّلةً بالقهوة الغواتيمالية «غواتيمالان كوفيز». كما أعلنت «دي. إكس. بي لايف» عن إبرام اتفاقية مع جمعية القهوة المختصّة لإقامة المعرض لمدة 5 أعوام في المنطقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة المعرض التي أقيمت بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو. وكانت دورة المعرض الأولى التي أقيمت في دبي كأول مدينة تستضيف هذا الحدث خارج أوروبا والولايات المتحدة قد حققّت فوائد كبيرة للمشاركين، ما شكلَّ دافعًا لتنظيمه مجددًا خلال السنوات المقبلة في دبي والمنطقة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي لهذه الصناعة ولمُجتمع القهوة؛ حيث تسعى دبي لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة إقليميا وعالميًا لقطاع القهوة.