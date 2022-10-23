بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة سمو الأمير عاد من إيطاليا

وطن النهار

بحفظ الله ورعايته عاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

