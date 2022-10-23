سفير بوتان: إجراءات ميسَّرة لتأشيرة دخول الكويتيّين

وطن النهار

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أكد سفير مملكة بوتان لدى الكويت شيتيم تنزن أن بلاده أعادت فتح حدودها أمام الضيوف الدوليين بعد جائحة COVID-19 اعتبارا من يوم 22 سبتمبر الماضي. وكشف خلال مؤتمر صحافي عن استراتيجية سياحية جديدة اعتمدتها بلاده يدعمها تحولات في ثلاثة مجالات رئيسة هي التعزيزات لسياسات التنمية المستدامة والبنية التحتية، ورفع مستوى تجربة الضيف، لافتا إلى ان سياسة بوتان في السياحة عالية القيمة قائمة منذ أن بدأوا في الترحيب بضيوفنا عام 1974. وأشار إلى ان نحو 300 زاروا بلاده خلال الأعوام السابقة للجائحة بخلاف الزيارات الرسمية من الحكومة الكويتية، موضحا ان إجراءات التأشيرة ميسرة وتستغرق نحو 5 أيام للصدور، وذكر ان هناك عدداً جيداً من أبناء جاليته يعملون في الكويت. واوضح ان المباحثات الكويتية- البوتانية بخصوص فتح خط طيران مباشر كانت قد أفضت لنتائج متقدمة الا أن جائحة كرونا قد أرجأت فتح الخط مبينا ان المباحثات بين الجانبين بهذا الخصوص يمكن أن تستأنف في العام المقبل. ودعا الكويتيِّين لزيادة بلاده حيث قال إنها بلد سياحي بامتياز وان جوها مناسب طوال السنة، منوها إلى ان الجنسية الهندية لا تحتاج إلى تأشيرة دخول لبوتان.

