السفير السلوفاكي: علاقاتنا مع الكويت متطورة

وطن النهار

أشاد سفير سلوفاكيا لدى البلاد ايجور هايدوشيك بالعلاقات الكويتية- السلوفاكية التي فال انها شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الماضية. وقال في كلمة ألقاها في حفل اقيم بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية بالكويت «... خلال فترة تواجدي في الكويت، عقدت السفارة العديد من الفعاليات في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والرياضية، معربا عن شكره للجميع لتعاونهم خلال فترة عمله في الكويت». وزاد: أود أن أستغل هذه المناسبة لتوديعكم وتقديم خالص شكري للرعاية والدعم والثقة التي تلقيتها من الجميع خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأتوجه بالشكر الجزيل، إلى ممثلي وسائل الإعلام للتغطية الممتازة لكل فعاليات السفارة. واضاف: فصل جديد من حياتي سيتم فتحه لأستمتع عن كثب بحياتي الشخصية مع العائلة والأصدقاء المقربين. آمل أن أكون على اتصال معكم جميعًا. وأتمنى للجميع الصحة والسعادة والنجاح وللبلد المضيف المزيد من التقدم والازدهار.

