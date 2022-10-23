إقرار الميزانية بجلسة خاصة

الأولى

طلبت اللجنة الوزارية عقد جلسة خاصة للميزانيات نهاية الأسبوع الحالي مع مجلس الأمة اثر لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي رئيس مجلس الأمة احمد السعدون الخميس الماضي.

وقال الوزير العجمي ان اللجنة ستعقد هذا الأسبوع اجتماعات عدة مع النواب للتنسيق حول القضايا ذات الأولوية للوصول الى مرحلة الانجاز التشريعي، موضحا ان التعاون مع النواب بشأن

تقارير لجنة الميزانيات سيكون هو العنوان بشأن الجلسة الخاصة .

من جانب آخر، من المتوقع ان تكون الحكومة جاهزة ببرنامج عملها في غضون الأسبوعين المقبلين وعلى اثره قد ترسم الارضية المشتركة للسلطتين ويتحدد اتجاه بوصلة التشريعات.

الى ذلك الحين قدم النواب مهند الساير وحسن جوهر وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ومهلهل المضف اقتراحا لتعديل نص المادة 74 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بصحة انعقاد الجلسات دون الحاجة لحضور الحكومة.

من جانب مختلف، تواردت انباء عن طلب اكثر من 39 نائبا تشكيل لجنة تحقيق في احداث افتتاح المجلس السابق.

