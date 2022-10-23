المسعد: الكويت ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية

وطن النهار

أكدت الكويت التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها على وجه التحديد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و(البروتوكولات) الملحقة بها. جاء ذلك في أثناء مداخلة رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد أمام اجتماعات الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا بشأن الجرائم الخطيرة . وشدد المسعد على اهمية تفعيل التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة الاخرى الواردة في الاتفاقية لما لها من علاقة وارتباط وثيق بالجريمة الارهابية المنظمة.

