«مبّرة السعد» أعلنت نتائج مسابقة الشيخة فادية العلمية

وطن النهار

أعلنت مبرة السعد لدعم المعرفة والبحث العلمي عن أسماء الطالبات الفائزات في مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للعام الدراسي 2021 - 2022 (ابتكار الكويت).

وقال رئيس مجلس ادارة المسابقة الشيخة نبيلة سلمان الصباح على هامش حفل الإعلان عن إطلاق المسابقة أمس الخميس ان الفائزات بالمركز الأول هن الطالبات فرح حسين وجنا الشايجي وعذوب المكيمي من ثانوية فاطمة الصرعاوي عن مشروع سترة نجاة مبتكرة للغوص الحر.

وأشارت الى فوز اسراء الشمري ودانة الشطي ودرر العنزي من ثانوية اليرموك بالمركز الثاني عن مشروع التحالف مع الشمس لمستقبل مستدام وفوز ندى العازمي ولطيفة العوضي وأنوار العربيد من ثانوية العصماء بنت الحارث بالمركز الثالث عن مشروع المطبات الفعالة.

وأعلنت الشيخة نبيلة عن إطلاق المسابقة للعام الدراسي 2023 - 2022 بالتعاون مع وزارة التربية لافتة الى ان المسابقة تحقق نجاحات على مدى 23 سنة من العمل الدؤوب والجهد المتواصل لرعاية الطالبات المبتكرات في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ولفتت الى وجود مشاركات عربية للعام الثالث على التوالي من شأنها إثراء المسابقة وتحفيز طالبات الكويت على الابتكار معربة عن الأمل في أن تحقق المسابقة أهدافها المتمثلة في تنمية روح البحث العلمي وتحفيز آلية التطوير والتنمية العلمية لدى الفتيات وخلق روح العمل الجماعي والتعاوني لدى الطالبات.

وأوضحت انها تهدف أيضا الى تنمية حس الولاء الوطني بدعم المشاريع والابتكارات التي من شأنها بناء وخدمة المجتمع وتشجيع الفتيات على التميز بالتخصصات العلمية وتعزيز البعد الثقافي والمعرفي لديهن مشيرة إلى أن إدارة المسابقة تعمل على اكتشاف الموهوبات والمبدعات وتطوير قدراتهن العلمية والعملية.

وأشادت الشيخة نبيلة بجهود الطالبات المثابرات وتميزهن في تقديم اختراعات تسهم في تسهيل وتبسيط الأمور والعمل على تقديم الأفضل للمجتمع مشيرة إلى أن اصرارهن على المشاركة يؤكد مكانة المسابقة الرائدة بين غيرها من المسابقات في دول الخليج.

حقل المواهب

من جانبها قالت مديرة المسابقة الدكتورة عائشة الهولي ان المسابقة تمضي وفق مسيرتها واستراتيجيتها مثمنة جهود الطالبات والمعلمات على جهودهن والتوجيه الفني العصب الرئيسي في صقل مواهب الأبناء وتحفيزهم على العطاء بكل ما هو جديد تماشيا مع ركب التقدم والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقالت: هناك تعاون وإقبال يعطينا مؤشرات إيجابية من الجميع للتعاون والتفاعل والحرص على استمرارها من بداية انطلاق المسابقة على المستوى المحلي وصولا بها الى التنافس الشريف لتكون على مستوى الوطن العربي.

وأشارت الى انه سيكون هناك تعاون مع التوجيه الفني للقاءات تعريفية وبرامج تدريبية للطالبات المشاركات لتحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة مؤكدة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لإعداد مشاريع علمية للمشاركات من المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة بالإضافة الى تأليف قصص من الخيال العلمي بطريقة علمية مميزة للمشاركات من المرحلة الابتدائية.

بدورها عبرت الموجه العام للعلوم في وزارة التربية منى الانصاري عن شكرها للطالبات المبتكرات ومديرات المدارس والموجهين الفنيين مؤكدة أهمية المسابقة في تحفيز الطالبات على الابتكار والبحث العلمي وتأليف قصص الخيال العلمي.

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية أصبحت وزيرة ونائبة في البرلمان مؤكدة أن تسلحها بالعلم والابتكار منذ الصغر يجعلها تتميز وتساهم بشكل كبير في تنمية وطنها لافتة إلى التعاون المثمر بين التواجيه الفنية وإدارات المدارس وإدارة المسابقة.

بدوره قال مستشار المسابقة الدكتور علي الكندري ان مبرة مبرة السعد لدعم المعرفة والبحث العلمي تسعى لتحقيق ثلاث أهداف منها الاهتمام بالابداع والابتكار لدى الفتيات واعطائهن فرص تعليمية وتدريبية لدعم الابتكارات ودعم لجهود وزارة التربية التي تهدف الى نفس الأسباب والغاية.

وأشار الى انها تهدف أيضا الى تقديم حلول تربوية علمية وابداعية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال تقديم الاستشارات والدراسات والتدريب.

وأوضح ان المبرة تسعى للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في مجال التنمية المستدامة للمساعدة في بناء كفاءات محلية قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في بناء قدرات مهنية متطورة من خلال الاستعانة بالمناهج والبرامج وأدوات ومصادر تمكن الأفراد من ممارسة دورهم وتحمل مسؤولياتهم نحو تنمية مستدامة.

