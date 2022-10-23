الكويت: التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة

وطن النهار

جددت الكويت تأكيد موقفها الثابت تجاه مكافحة الاتجار والامداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة حرصا منها على تحقيق السلام والاستقرار وتجنيب العالم الآثار الناتجة من تفشي هذه الأسلحة على الجوانب الانسانية والاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن الهاشم أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

واكد الهاشم ضرورة عدم الانتقاص من الحق السيادي للدول في امتلاك واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية وذلك للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها.

