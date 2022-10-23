الناهض: طبِّقوا سياسة الباب المفتوح وطوِّروا الخدمات

وطن النهار

قام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض صباح أول أمس في جولة تفقدية إلى وزارة المواصلات، حيث تفقد قطاعات الوزارة وإداراتها والحكومة مول في برج التحرير، ورافقه خلال الجولة وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب والوكلاء المساعدون والمدراء.

واوضحت الشهاب في تصريح صحافي ان الوزير الناهض التقى عددا من موظفي الوزارة وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمراجعين والتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن وكذلك تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجههم.

ووفق الشهاب فقد شدد الناهض على ضرورة تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والعمل على تطوير الخدمات والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمقيمين والقيام بحلها بالسرعة الممكنة.

من جانب اخر، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أهمية دور الجمارك في الجانب الامني والاقتصادي والتعاون مع الجهات كافة لتحقيق الاهداف المنشودة.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان صحافي إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها الوزير الناهض في ديوان عام الإدارة بالمبنى الرئيسي في منطقة الشويخ حيث قدم «الدعم لحل جميع المعوقات والتعاون المباشر في تطوير العمل الجمركي».

وأعرب الناهض عن الشكر والاعتزاز لجميع العاملين بالإدارة العامة للجمارك، مؤكدا ثقته في يقظتهم الجمركية ودورهم الكبير بأمن وتيسير العمل الجمركي. وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد.

