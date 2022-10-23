«الائتمان» أطلق خدمة التوقيع الإلكتروني لموظفيه

وطن النهار

عقد نائب المدير العام للتخطيط في بنك الائتمان الكويتي مبارك عايض الرشيدي اجتماعاً مع جميع الاشرافيين في البنك من مديري الادارات ومراقبين ورؤساء أقسام للتأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح والنظم ومدونة السلوك الوظيفي وتقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي وفقا للقوانين واللوائح، وتبادل وجهات النظر وتقديم الاقتراحات التي تصب في مصلحة البنك والمواطنين، مؤكدا ان البنك يقدم خدماته بسهولة ويسر للمواطنين دون حاجة لتكبد عناء مراجعة اي من فروعه وذلك من خلال البوابة الالكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق سهل الحكومي الموحد، لافتا الى الحرص الدائم على خدمة الكويتيين وتلبية متطلباتهم بأبسط وأيسر السبل.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لخطاب نائب سمو الامير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح وبتعليمات نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف.

ومن جانبها، اعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أن البنك اطلق خدمة التوقيع الالكتروني للموظفين العاملين في البنك (Digital Signature) وذلك للتعرف على التوقيع الخاص بكل موظف وهويته في سبيل انجاز المعاملات الداخلية للبنك بوضوح وشفافية تحقيقا للحوكمة المؤسسية التي دأب البنك على العمل لتحقيقها منذ سنوات.

