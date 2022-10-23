الجلوي: «المراقب الجوي» الجندي المجهول في عالم الطيران

وطن النهار

شاركت الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع شؤون الملاحة الجوية بدولة الكويت الخميس الفائت نظراءها بدول العالم الاحتفال بمرور 100 عام على استحداث مهنة المراقب الجوي. وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في «الطيران المدني» عماد الجلوي لـ «كونا» إن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يؤكد أهمية دور المراقب الجوي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تأمين سلامة الأجواء في البلاد وتسيير حركة الملاحة الجوية بكفاءة عالية. وأوضح الجلوي أن المراقب الجوي من الجنود المجهولين في عالم الطيران إذ يمر المراقب الجوي في تأهيله بمراحل تدريبية مختلفة ومكثفة إلى أن يحصل على رخصة مزاولة المهنة.