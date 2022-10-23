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«الجامعة»: 52 من أساتذتنا ضمن قائمة «ستانفورد»


أعلنت جامعة الكويت أن 52 باحثا من أساتذتها هم ضمن القائمة الجديدة لجامعة (ستانفورد) الصادرة خلال شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع مؤسسة (إلسيفير) الهولندية لأفضل الباحثين في العالم. وقالت الجامعة في بيان صحافي: إن هذا التميز باختيار 52 باحثا منها ضمن أبرز الباحثين في العالم أتى بناء على الاستشهاد بأوراقهم وأعمالهم البحثية في مختلف التخصصات وقد اعتمد التصنيف على معايير مختلفة من أهمها عدد الاقتباسات وجودة النشر والأصالة البحثية. وأوضحت أن الدراسة (الخاصة بالتصنيف) شملت 200 ألف باحث يمثلون ما نسبته 2 في المئة من بين ملايين الباحثين في العالم في مجال الاستشهاد الأكاديمي واستندت الدراسة إلى دمج عدة عوامل منهجية لتصنيف الباحثين واستخدام البيانات المستخلصة من قاعدة بيانات منصة (سكوبس) البحثية الشهيرة.


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