الكويت: تمكين المرأة وتعزيز حقوقها أولوية

وطن النهار

أكدت الكويت أنها تولي مسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها اهتماما بالغا بما يتسق مع النصوص الدستورية وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول المرأة والسلام والأمن. وقال حجي إن دولة الكويت حريصة على مواصلتها للمساعي والجهود لتمكين المرأة الكويتية والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح «أن الكويت تواصل السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات» مستذكرا «بكل اجلال واحترام وعرفان تضحيات المرأة الكويتية.. فتاريخنا يشهد أنها واجهت الاحتلال بكل بسالة وشجاعة حتى عاد الحق لأصحابه وتحررت بلادي بموجب قرارات مجلس الامن». واضاف ان المرأة الكويتية لعبت دورا مهما في مرحلة اعادة الإعمار والبناء ونهضة المجتمع وكانت عنصرا أساسيا في جهود الكويت لمواجهة تداعيات جائحة فيروس (كوفيد - 19). وتابع «يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيرة ومعقدة ومترابطة منها الحد من تفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وأزمات اقتصادية ومالية وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة في بعض الدول وغيرها من التحديات الجسام». تحديات واشار حجي الى ان تلك التحديات جميعها لها آثار مباشرة على الحياة المعيشية لمئات الملايين من البشر، خاصة النساء والفتيات. واكد «ان النهوض بالمرأة وتمكينها يعد موضوعا ذا أولوية بالغة الأهمية على أجندة المجتمع الدولي وفي ظل هذا الاهتمام المستحق لموضوع تمكين المرأة ما زلنا نرى أن هناك المزيد الذي يمكن القيام به من أجل تمكينها في المجالات المختلفة».