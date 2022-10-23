أبا حسين: عبدالله السالم والشامية في «المدن الصحية» بامتياز

وطن النهار

جهود كبيرة ودراسات وتنسيق وعمل دام اكثر من عامين كان وراء تمكن منطقتي عبدالله السالم والشامية من اللحاق بمنطقة اليرموك والحصول على اعتماد عالمي بتسميتهما مدينة صحية، حيث استطاعتا بجهود سكانهما واللجان العاملة فيهما من تسجيل المنطقتين مدينة صحية في الشبكة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في تاريخ 2/2/2020 وسعى مواطنوهما الى اعتمادهما كمدينة صحية بعد ان استوفتا المعايير المطلوبة وهي 80 معيارا مقسمة على 9 محاور موزعة في جميع نواحي الحياة ومنحهما شهادة عالمية في اكتوبر 2022. وعلى اثر ذلك أكدت المنسق العام لمبادرة مدينة عبدالله السالم الصحية ورئيس مكتب الضاحية للمدينة الصحية الدكتورة ايمان علي ابا حسين على ان البرنامج يعتبر احد البرامج الوقائية المجتمعية التطوعية الذي يهدف لتحسين ظروف البيئية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والامنية والصحية لاهالي المنطقة ويؤدي الى تحسين الحالة الصحية للسكان وتحقيق السعادة والصحة للجميع وتعرضت في حوار أجرته معها «النهار» الى امور وتفاصيل عديدة وفيما يلي تفاصيل الحوار:

حدثينا عن مبادرة المدن الصحية؟

مبادرة المدن الصحية هي مبادرة عالمية اطلقتها منظمة الصحة العالمية هدفها تحسين صحة السكان من خلال تحسين جوانب الحياة المختلفة او ما يسمى المحددات الاجتماعية الصحية، وهي مبادرة عالمية تشترك فيها دول كثيرة، وبالنسبة للكويت تم انشاء مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة عام 2014 وبدأت تسجل المناطق على الشبكة الاقليمية كمدن صحية تسعى الى ان تعتمد في الكويت، وحاليا لدينا 14 منطقة (11 منطقة مسجلة آخرها كانت منطقة الفيحاء وثلاث مناطق معتمدة كمدن صحية عالمية بشكل رسمي وهي منطقة اليرموك (2018) وأخيراً تم اعتماد ضاحية عبدالله السالم ومنطقة الشامية في العام الحالي (2022).

والمبادرة تهدف الى تمكين المجتمع وسكان المناطق من تحسين صحتهم بحيث يكون لهم دور في عملية الحفاظ على منطقتهم وتطوير جوانب الحياة البيئية والروابط الاجتماعية والامنية والتعليمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وهي احد البرامج الوقائية المجتمعية التطوعية التي تأتي لتحسين الظروف البيئية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والامنية لسكان المنطقة وبالتالي تؤدي لتحسين الحالة الصحية للسكان وتحقيق جودة حياة افضل وسعادة والصحة للجميع.

مناطق معتمدة

?كم منطقة في الكويت وصلت لهذه المرحلة وبامكانها استيفاء الاشتراطات المطلوبة؟

? حاليا ثلاث مناطق هي فقط التي انتهت كليا من استيفاء المعايير واعتمدت واستوفت الشروط وهي اليرموك التي اعتمدت في 2018 وأخيراً في 2022 اعتمدت منطقتا الشامية وعبدالله السالم حيث زار فريق من منظمة الصحة العالمية واجروا التقييم الذي تم على مرحلتين الاول في ديسمبر 2021 والثاني في فبراير 2022 وفي تاريخ 4 اكتوبر تم تسليم شهادة الاعتماد للمنطقتين بأنهما من المدن الصحية العالمية وهذا اعلاء لسمعة الكويت بزيادة عدد المناطق والمدن المعتمدة وأيضا تحسين لخدمات المناطق والتصدي للتحديات التي يواجهه السكان. اما المناطق المسجلة الأخرى فهي تتفاوت في مراحلها لتحقيق المعايير المطلوبة ونتمنى لها التوفيق.

مقومات صحية

?ما مقومات المدينة الصحية؟

? مقومات اي مدينة صحية كان تكون ذات بيئة خالية من التلوث ونظم اتصالات جيدة وشوارع نظيفة ومعبدة ومرافق وخدمات صحية جيدة بالاضافة الى امداد من الماء الصحي ومرافق الصرف الصحي ويكون جمع النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة ولديها طرق ووسائل نقل مأمونة وكافية وكذلك حدائق عامة فسيحة ومساحات خضراء وملاعب رياضية ومرافق ترفيهية وامكانيات الجمعية التعاونية والسوق المركزي بتوفير السلع الصحية لاهالي المنطقة. بالاضافة الى وجود مدارس معززة للصحة واهتمام بالمراكز الثقافية والمكتبات وانسجام في التوزيع السكاني مع البيئة وطبيعة المدينة وتهتم برعاية المعاقين والمسنين والاطفال والفقراء وتتمتع بتآلف اجتماعي وتعزيز روح الاسرة الواحدة بين الناس ونسبة الامن والجريمة منخفض وامور اخرى.

?هل هناك متابعة من قبل الجهات الأممية المسؤولة عن المدن الصحية عن استمرار جودة المناطق وموافاتها للشروط؟

? بالطبع هناك متابعة داخلية وخارجية حيث يتابع اعمالنا مكتب المدن الصحية في دولة الكويت ويرون ما هي التحديات التي تواجهنا ومدى نجاحنا في تخطيها ومتابعة تقدمنا ويقوم بتزويد منظمة الصحة العالمية بتقارير حول مدى التقدم، كما أن هناك آلية وخصوصية لكل منطقة فمثلا في ضاحية عبدالله السالم وضعنا تقييما لخدمات واحتياجات المنطقة حسب ما يراها السكان ومن ثم نرسم برامج وخططا قد يمتد تطبيقها لسنوات. وحيث ان اعتمادنا اليوم هو اعتماد لمدة 3 سنوات وبعدها يعود الفريق لزيارة المنطقة ويعيد تقييم المنطقة ومراجعة خطتنا الاستراتيجية للمنطقة هل قمنا بتنفيذها بالشكل الصحيح وكم انجزنا منها وبهذه الطريقة تكون هناك متابعة داخلية من مكتب المدن الصحية في الكويت وكذلك متابعة عالمية من منظمة الصحة العالمية، وهو امر يقبل كل الاحتمالات فممكن ان يجددوا الاعتماد وأيضا قد يكون هناك قصور فلا يعيدون اعتمادها كمنطقة صحية لذلك فسكان المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تنفيذ البرامج والمحافظة على اعتماد المنطقة.

تحديات وعوائق

? ما العوائق والعثرات التي تعرقل اعتماد أي منطقة كمنطقة صحية؟

? نحن كمتطوعين من باب ايماننا القوي بهذه المبادرة واملنا من خلال تعاون افراد المجتمع والمؤسسات الحكومية نختصر الوقت ونصنع شيئا جميلاً ونراه على ارض الواقع دون ان ننتظر ونعمل بشكل جاد ونجلس مع المسؤولين لحل أي مشكلة تواجهنا وبالتالي نضع الحلول ونصل الى جودة حياة سليمة. والتحديات المتمثلة امامنا كانت عدم المعرفة الكافية من المجتمع بالمبادرة واهميتها ولم تصل الى كثير من المسؤولين بالدولة وكذلك السكان والمجتمع ونحن نقوم بجهد كبير ونحتاج الى الدعم الاعلامي لإيصال تلك الفكرة ونتمنى ان يتبناها الاعلام بشكل اكبر.

والامر الثاني مشاريع وأفكار وبرامج وهي مكلفة وتحتاج الى دعم مادي والدعومات محدودة وصعبة وحاليا نحن نلجأ للجمعية التعاونية التي تدعمنا مشكورة ولكن نطمح الى دعم ثابت كأن يتم تخصيص مبلغ او ميزانية سنوية تكون في خدمة أهالي المنطقة تصرف مثلا لتنفيذ برامجنا التي وضعها السكان لاحتياجهم الفعلي لها مثلا في تجهيز الممشى وتقوية اضاءة الحدائق والممشى لأننا نحتاج الى تحسين صحة الانسان في ظل وجود وازدياد الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرها لذلك يحتاج السكان الى اماكن مناسبة ومشجعة على المشي والركض وممارسة الرياضة في كل الأوقات للشباب والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكذلك نحتاج الى إدارة سليمة للنفايات المنزلية حيث ان ثقافة فرز النفايات موجودة بين سكان المنطقة ونحتاج لتفعيل الفرز وتخصيص ارض لها علما بأننا استعنا بكوادر اكاديمية من سكان المنطقة كل حسب اختصاصه لوضع تصور بأنواع الحاويات وأماكن وضعها ملائمة للمنطقة وسهلة للسكان وقد تم التواصل مع بلدية الكويت والمجلس البلدي حيث خاطبنا الجهات المعنية وفي انتظار الرد منها.

وايضا ما نعانيه ان بعض المؤسسات الحكومية والخاصة لا تعرف بأهمية المبادرة ولحد الان لم تتجاوب معنا كثيرا وعموما نحن في بدايتنا والبرامج تحتاج الى اندماج مع الجهات الخاصة واتوقع انها لن تقصر معنا في تلك البرامج المفيدة للمنطقة خصوصا في ظل وجود بنوك في المنطقة وكذلك خارج المنطقة، وذلك في غاية الأهمية لان أي منطقة تعتمد كمدينة صحية فهي تحسن من ظروف المنطقة والمبادرة أيضا موجودة بالخطة الإنمائية لدولة الكويت وترفع من مكانة دولة الكويت واعلاء سمعتها وخاصة وان البنية التحتية لدولة الكويت توفر فرص نجاح للمبادرة كما وان الخدمات متوافرة وجودة المياه لدينا هي الأفضل بالعالم.

وعي الأهالي

?وماذا عن وعي الأهالي في المناطق الحاصلة على الاعتماد؟

? اهل منطقة عبدالله السالم يتمتعون بمستوى ثقافي وتعليمي عالٍ وما لمسناه منذ بداية الدخول في المبادرة ان لديهم استعدادا للتعاون والتفاعل معنا ولدينا قروب واتساب يضم عددا من اعضاء المتطوعين من سكان المنطقة اسمه «ضاحيتنا امانة» ودائما نتبادل فيه وجهات النظر وعندما يرون أي منظر غير لائق او مشكلة في المنطقة يقومون بتصويرها ويبعثونها مباشرة الى الوزارة او الجهة المعنية التي تقوم مشكورة بالتعامل معها وعلاجها، وهذا يدل على وجود ثقافة المسؤولية لدى سكان المنطقة وتفعيل دور قطاعات الدولة والتواصل معنا من خلال موقع التواصل على الانستغرام dahiya.hc.

?كلمة أخيرة؟

? احب ان اشكر بعض الاشخاص من اللجنة التنسيقية لمدينة الضاحية الصحية وهم السيد فيصل الوقيان مختار الضاحية ورئيس اللجنة التنسيقية للمدينة وم. حمد الكليب رئيس اللجنة البيئية وكذلك الاستاذة سارة كميخ رئيس اللجنة الاجتماعية ود. العجيل رئيس اللجنة الصحية والعقيد طلال الهبيدة من مخفر الضاحية رئيس اللجنة الأمنية وكذلك الشكر موصول للجمعية التعاونية ود.مها الماجد مسؤولة التخطيط وأ.هيلاء التنيب رئيس اللجنة التعليمية ود. بسام الجزاف رئيس اللجنة الإعلامية. واخص أيضا بالشكر الجزيل لعضوات اللجنة الاجتماعية في قروب «ضاحيتنا امانة» لجهودهن التطوعية الرائعة.

كما واشكر الدكتورة امال اليحيى رئيسة مكتب المدن الصحية في دولة الكويت على الجهود والمتابعة لجعل جميع مناطق الكويت مدنا صحية تخدم اهداف التنمية واهداف التنمية المستدامة.

واشكر كل من ساعدنا في تحقيق المعايير للوصول للاعتماد من قطاعات الدولة المختلفة فأنتم شركاؤنا في النجاح.

النفايات الصيدلانية خطر على البيئة أوضحت الدكتورة ايمان ابا حسين ان آخر نشاط قامت به المدينة الصحية لضاحية عبدالله السالم كانت مبادرة التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية المنزلية مع مكتب المدن الصحية وبالتعاون مع جهات من داخل وزارة الصحة وجهات من خارج وزارة الصحة. وأضافت كوني صيدلانية فقد كنت مهتمة بموضوع الادوية في المنازل منتهية الصلاحية وغير مستعملة وتأثيرها على البيئة والصحة وما يسببه وجودها وتكدسها في المنازل من اضرار تناول الادوية بالخطاء واستخدام ادوية منتهية الصلاحية وتسمم الأطفال غير المقصود بالدواء.. إلخ، مما يسبب دخول المستشفيات. وزادت ان التخلص من الادوية برميها بالقمامة او مجاري المياه له ضرر على البيئة وهي مشكلة عالمية ونحن جزء من العالم فقد قمنا بتجميع الادوية على مستوى 14 منطقة صحية مسجلة او تسعى للتسجيل وبالتعاون مع وزارة الصحة والاهالي خلال 10 أيام تم جمع طن من الادوية منتهية الصلاحية وغير المستخدمة ردت الى المراكز الصحية لعملية التخلص الآمن منها واتلافها وعمل الدراسات المستقبلية ولا نزال في طور اعداد نتائج الدراسة حيث تخدم هذه المبادرة الصحة والبيئة والاقتصاد وجميعها من معايير المدن الصحية.